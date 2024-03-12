انتخابات الرئاسة الروسية.. أرقام وتوقعات

كشف استطلاع أجراه مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام، أن الرئيس الحالي والمرشح الرئاسي فلاديمير بوتين قد يحصل على 82% من الأصوات، فيما يتوقع أن تصل نسبة المشاركة إلى 71%.

وجاء في تقرير مركز دراسة الرأي العام، الذي يعد المركز الأكبر في روسيا، أن "نسبة المشاركة المقدرة في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة قد تبلغ 71%، ويمكن لفلاديمير بوتين أن يحصل على 82% من الأصوات".

وبحسب التقرير، توزعت الأصوات بين المرشحين الآخرين على النحو التالي: "نيكولاي خاريتونوف عن الحزب الشيوعي الروسي 6%، وفلاديسلاف دافانكوف عن حزب الناس الجدد 6%، فيما من المتوقع أن يحصل ليونيد سلوتسكي عن الحزب الديمقراطي الليبرالي على 5% من الأصوات".

ووفق المركز، تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 4 إلى 6 مارس، وشمل 1500 مشارك من جميع أنحاء روسيا.

وحسب قانون الانتخابات الرئاسية في روسيا، يُحظر نشر استطلاعات الرأي العام المتعلقة بالانتخابات قبل 5 أيام من اليوم الأخير للتصويت. وستُجرى الانتخابات الرئاسية من 15 حتى 17 مارس الجاري، ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الاتحاد "مجلس الشيوخ" بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

وتنظم روسيا أواخر الأسبوع انتخابات رئاسية على مدى ثلاثة أيام، ستمنح فلاديمير بوتين ولاية جديدة من ستة أعوام، بعد نحو سنتين على إطلاقه الهجوم العسكري الواسع على أوكرانيا.

وكان كل من بوريس ناديجين ويكاترينا دونتسوفا جمعا تواقيع عشرات الآلاف من الروس لخوض الانتخابات، وكانا الوحيدين، بين المرشحين المحتملين، اللذين أبديا علنًا معارضتهما للحرب في أوكرانيا، إلا أنه لم تتمّ المصادقة على ترشحهما، ولن يتمكنا من خوض السباق الرئاسي.

وفي خطابه السنوي الشهر الماضي، الذي رسم برنامجًا حكوميًا حتى 2030، قدّم بوتين سلسلة وعود بشأن الميزانية، وتخصيص مليارات الروبلات لتحديث المدارس والبنى التحتية، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة وتعزيز التكنولوجيا.

ومع أن أداء الاقتصاد يبقى أفضل من المتوقع في ظل العقوبات الغربية، لا يخفي كثيرون في روسيا قلقهم من ارتفاع الأسعار، خصوصا المواد الغذائية، وعدم الاستقرار العام الناتج عن الحرب في أوكرانيا.