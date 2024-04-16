واللا: ضبابية في الموقف الإسرائيلي بشأن الرد على الهجوم الإيراني
قال موقع "واللا" الإسرائيلي، إن ثمة ضبابية تسود الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بالرد على الهجوم الإيراني.
وبينما تصدّر إسرائيل موقفًا يصر على أن قرار الرد قد اتخذ، فإن الموقع يلفت إلى أن هناك احتمالات لتغيّر الموقف الإسرائيلي، ناقلًا عن المصادر الأمريكية أن القرار النهائي الإسرائيلي حول كيفية الرد ربما تغير بعد الهجوم الإيراني، وأنه من غير الواضح كيف سيُنفَّذ هذا الرد.
ولفت الموقع إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء آخرين ناشدوا تل أبيب التحلي بضبط النفس، في وقت أدانوا فيه الهجوم الإيراني وتعهدوا بالقيام بخطوات دبلوماسية جديدة ضدها.
ونقل عن مصدر إسرائيلي مطلع، أن الرئيس الأمريكي أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي، ليل السبت، أن واشنطن لن تشارك في عمليات هجومية ضد إيران.
وأكد الناطق باسم البيت الأبيض، جون كيربي، ليلة الثلاثاء، أن واشنطن غير مشاركة في القرارات الإسرائيلية فيما يتعلق بالرد على الهجوم الإيراني، وقال إن تل أبيب "ستقرر بنفسها كيف سترد".
واقتبس عنه "واللا" القول: "الحكومة الإسرائيلية ستقرر بنفسها ما إذا كانت سترد وكيف سيكون الرد".
وبيَّن أن الرئيس بايدن "أكد في محادثات علنية ومغلقة أنه لا يريد أن تتفاقم الحرب في غزة وتصبح حربًا إقليمية، ولا يريد حربًا مع إيران".
وأشار الناطق إلى أن البيت الأبيض "يثق في أن نتنياهو يقدر مخاوف الرئيس بايدن".
وتلقى نتنياهو، مساء الإثنين، اتصالًا هاتفيًّا من زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأمريكي، ستيف سكاليس، الذي أكد أنه يدعم أي قرار تتخذه حكومة نتنياهو حول الرد على الهجوم الإيراني.
ورد نتنياهو بأن إسرائيل "ستبذل قصارى جهدها من أجل الدفاع عن نفسها".