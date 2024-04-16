واللا: ضبابية في الموقف الإسرائيلي بشأن الرد على الهجوم الإيراني

قال موقع "واللا" الإسرائيلي، إن ثمة ضبابية تسود الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بالرد على الهجوم الإيراني.

وبينما تصدّر إسرائيل موقفًا يصر على أن قرار الرد قد اتخذ، فإن الموقع يلفت إلى أن هناك احتمالات لتغيّر الموقف الإسرائيلي، ناقلًا عن المصادر الأمريكية أن القرار النهائي الإسرائيلي حول كيفية الرد ربما تغير بعد الهجوم الإيراني، وأنه من غير الواضح كيف سيُنفَّذ هذا الرد.

ولفت الموقع إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء آخرين ناشدوا تل أبيب التحلي بضبط النفس، في وقت أدانوا فيه الهجوم الإيراني وتعهدوا بالقيام بخطوات دبلوماسية جديدة ضدها.

ونقل عن مصدر إسرائيلي مطلع، أن الرئيس الأمريكي أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي، ليل السبت، أن واشنطن لن تشارك في عمليات هجومية ضد إيران.