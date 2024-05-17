قتيلان وحريق في مصفاة روسية إثر هجوم أوكراني بمسيّرات

شنت أوكرانيا موجة كبيرة غير معتادة من الهجمات بطائرات مسيرة على روسيا الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل اثنين في منطقة بيلغورود ونشوب حريق في مصفاة لتكرير النفط في توابسي المطلة على البحر الأسود، وفق ما أعلن مسؤولون روس الجمعة.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف إن امرأة وابنها البالغ من العمر أربع سنوات قُتلا بينما كانا يستقلان سيارة.

وذكرت السلطات المحلية أنها أخمدت الحريق في مصفاة توابسي. ولم يتضح بعد حجم الأضرار.

وخضعت المصفاة لعمليات إصلاح لعدة أشهر بعد حريق سابق في يناير كانون الثاني ولم تكتمل إلا في نهاية أبريل نيسان.

وقال مصدر أوكراني في ذلك الوقت إن الحريق نتج أيضا عن طائرات مسيرة تستهدف بها كييف المصافي الروسية بشكل متكرر مما أدى إلى اضطراب كبير في الإنتاج.