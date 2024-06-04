إعلام عبري: الحرائق في شمال إسرائيل اقتربت من قاعدة عسكرية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الحرائق الضخمة التي اندلعت في شمال إسرائيل أمس الاثنين، بعد سقوط صواريخ ومسيّرات أطلقتها ميليشيا حزب الله اللبنانية، اقتربت من قاعدة عسكرية إسرائيلية واحدة على الأقل.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية محاور طرق عدة في الجليل الأعلى بسبب تلك الحرائق، التي أفادت تقديرات إسرائيلية بأنها التهمت ما لا يقل عن 10 آلاف دونم.

ورفعت حرائق كريات شمونة من منسوب القلق من توسّع رقعة المواجهات بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، إذ كشف إعلام عبري أن لبنان تلقى رسائل غير مباشرة من أن تل أبيب سترد على الميليشيا.