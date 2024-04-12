لوموند: تبنٍ أوروبي متزايد لأجندات يمينية متطرفة في التعامل مع المهاجرين

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها، الخميس، عن أن دول الاتحاد الأوروبي باتت تتبنى بشكل متزايد أجندات يمينية متطرفة في التعامل مع ملف الهجرة والمهاجرين.

ونقلت الصحيفة عن سيرجيو كاريرا، الباحث في مركز دراسات السياسة الأوروبية (CEPS) في بروكسل قوله إن الدول الأوروبية أصبحت تؤطر المهاجرين واللاجئين في إطار العداء وتعاملهم كأعداء يجب قتالهم.

ويحلل كاريرا تطور الجدل السياسي حول الهجرة بعد اعتماد ميثاق اللجوء والهجرة، لاسيما وأن موضوع الهجرة يُلح بشكل كبير في الحملة الانتخابية الأوروبية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أنه وبمرور الوقت، أدرج ميثاق اللجوء والهجرة، الذي تم الترويج له في الأصل باعتباره حلاً للهجرة غير الشرعية في أوروبا، أفكاراً يمينية متطرفة تدريجياً، مع توافق الدول والحكومات مع أجندتها.