مسؤول إيراني: لا توجد خطة لرد فوري على "عملية أصفهان"

قال مسؤول إيراني كبير، اليوم الجمعة، إن طهران ليس لديها خطة للرد الفوري على إسرائيل، وذلك بعد ساعات من إعلان مصادر أن إسرائيل شنت هجومًا على إيران.

وأضاف المسؤول، لوكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته: "لم نتأكد من المصدر الخارجي المسؤول عن الواقعة، ولم نتعرض لأي هجوم خارجي، والنقاش يميل أكثر نحو تسلل وليس هجومًا".