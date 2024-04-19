مسؤول إيراني: لا توجد خطة لرد فوري على "عملية أصفهان"
قال مسؤول إيراني كبير، اليوم الجمعة، إن طهران ليس لديها خطة للرد الفوري على إسرائيل، وذلك بعد ساعات من إعلان مصادر أن إسرائيل شنت هجومًا على إيران.
وأضاف المسؤول، لوكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته: "لم نتأكد من المصدر الخارجي المسؤول عن الواقعة، ولم نتعرض لأي هجوم خارجي، والنقاش يميل أكثر نحو تسلل وليس هجومًا".
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، فجر يوم جمعة، بوجود تقارير عن "انفجارات مدوية" سمعت في محافظة أصفهان وسط البلاد، مشيرًا إلى أن أسبابها مجهولة، لكن سبق لإسرائيل أن أعلنت نيتها الرد على هجوم إيران ضد أراضيها.
وأعربت عدة دول عن قلقها البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أصفهان، فجر اليوم الجمعة، مؤكدة رفضها التصعيد، وفق ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية.