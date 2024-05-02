حريق مروع في قرية سياحية شمالي إيران (صور وفيديو)
شب حريق وصفته وسائل إعلام إيرانية رسمية بـ"المروع" في قرية "إمام زاده إبراهيم شفت" السياحية بمحافظة جيلان شمالي البلاد، اليوم الخميس.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الحريق قضى على أكثر من 100 وحدة سكنية وتجارية في القرية.
ونقلت وكالة أنباء "فارس نيوز" عن حاكم القرية مهدي نقدي، أن "الحريق دمر 40 مبنى تجاريا وأكثر من 120 منزلاً، لكن لم نسجل خسائر بالأرواح جراء هذا الحريق المروع".
وقال نقدي "اشتعلت النيران في أكثر من 40 مبنى في قرية إمام زاده إبراهيم شفت السياحية (يحتوي كل مبنى على ثلاث إلى أربع وحدات) هذا الصباح، ولم تقع إصابات، لكن المباني احترقت بالكامل".
وبين أن "الحريق بدأ من شبكة الأسلاك الخاصة بأحد المخابز وامتد إلى المباني المجاورة".
وتقع قرية إمام زاده إبراهيم شفت السياحية على بعد 48 كيلومترا من مركز مدينة جيلان (رشت) التي تستقبل سنويا العديد من السياح في فصلي الربيع والصيف، بسبب وجود المباني الملونة والخشبية ذات الطوابق المتعددة، ووجود الينابيع والطبيعة الجاذبة.