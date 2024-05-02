حريق مروع في قرية سياحية شمالي إيران (صور وفيديو)

وقال نقدي "اشتعلت النيران في أكثر من 40 مبنى في قرية إمام زاده إبراهيم شفت السياحية (يحتوي كل مبنى على ثلاث إلى أربع وحدات) هذا الصباح، ولم تقع إصابات، لكن المباني احترقت بالكامل".

وبين أن "الحريق بدأ من شبكة الأسلاك الخاصة بأحد المخابز وامتد إلى المباني المجاورة".

وتقع قرية إمام زاده إبراهيم شفت السياحية على بعد 48 كيلومترا من مركز مدينة جيلان (رشت) التي تستقبل سنويا العديد من السياح في فصلي الربيع والصيف، بسبب وجود المباني الملونة والخشبية ذات الطوابق المتعددة، ووجود الينابيع والطبيعة الجاذبة.