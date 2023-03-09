من هو زعيم الليبراليين الألمان كريستيان ليندنر الذي هزّ الاتحاد الأوروبي؟

أثار زعيم الليبراليين الألمان كريستيان ليندنر ضجة في الاتحاد الأوروبي من خلال إجبار برلين على إعادة النظر في اتفاق تم إبرامه في المجلس الأوروبي، ليفتح بذلك أزمة غير مسبوقة بين برلين والاتحاد.

ويسلط تقرير نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية الضوء على السياسي الألماني صاحب الأربع وأربعين سنة، ويصفه بالسياسي الماكر، والماهر، والمحبوب لكل من التقى به.

ويقول التقرير إنّ ليندنر، الذي دخل عالم السياسة منذ سن السادسة عشرة، "يسمح لنفسه بانقلاب" لم تجرؤ حتى أكثر الحكومات المتشككة في الاتحاد الأوروبي على القيام به، وهو التراجع عن اتفاق في المجلس الأوروبي عندما تنتهي جميع المداولات".