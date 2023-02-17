بعد زيارة كوهين لأوكرانيا.. محكمة روسية ترفض تأجيل النظر في إغلاق الوكالة اليهودية

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، عما قالت إنه "رد فعل روسي على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للعاصمة الأوكرانية كييف"، حيث رفضت محكمة روسية تأجيل جلسة لبحث إغلاق الوكالة اليهودية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن "موسكو رفضت لأول مرة طلب تأجيل جلسة دعوى إغلاق الوكالة اليهودية لمدة شهرين، حيث أمرت محكمة روسية باستئنافها يوم الاثنين المقبل".

وأضافت الصحيفة: "الوكالة اليهودية قلقة من التصرف الروسي، وهناك من يربط ذلك بزيارة وزير الخارجية إيلي كوهين، وعودة الدفء في العلاقات بين إسرائيل وأوكرانيا".