بعد زيارة كوهين لأوكرانيا.. محكمة روسية ترفض تأجيل النظر في إغلاق الوكالة اليهودية
كشفت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، عما قالت إنه "رد فعل روسي على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للعاصمة الأوكرانية كييف"، حيث رفضت محكمة روسية تأجيل جلسة لبحث إغلاق الوكالة اليهودية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن "موسكو رفضت لأول مرة طلب تأجيل جلسة دعوى إغلاق الوكالة اليهودية لمدة شهرين، حيث أمرت محكمة روسية باستئنافها يوم الاثنين المقبل".
وأضافت الصحيفة: "الوكالة اليهودية قلقة من التصرف الروسي، وهناك من يربط ذلك بزيارة وزير الخارجية إيلي كوهين، وعودة الدفء في العلاقات بين إسرائيل وأوكرانيا".
وأوضحت الصحيفة العبرية أن "هذا تطور مقلق.. لأول مرة منذ بدء المحاكمة، رفض قاض في محكمة بموسكو الاستجابة لطلب محامي الوكالة اليهودية تأجيل الجلسة شهرين آخرين.. سيتم استئناف المحاكمة في غضون ثلاثة أيام".
وبحسب الصحيفة، يخشى مسؤولون في إسرائيل أن يكون هذا تحولاً في الموقف الروسي، وربطوا ذلك بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لأوكرانيا.
ووفق الصحيفة العبرية، يخشى رؤساء الوكالة اليهودية من أن السلطات في روسيا هذه المرة مصممة على إغلاق الوكالة.
يشار إلى أنه في يوليو/ تموز الماضي أعلنت وزارة العدل في موسكو وقف أنشطة الوكالة اليهودية في الأراضي الروسية؛ بسبب ما وصفته "انتهاكات للقانون الروسي".
ومنذ ذلك الوقت كانت هناك عدة جلسات استماع قانونية حول هذه القضية، وفي جميعها تم قبول طلب الوكالة بتأجيل الجلسات، للسماح لها باستكمال الخطوات اللازمة لتصحيح المشاكل التي أدت إلى المطالبة بإغلاق مكاتبها.