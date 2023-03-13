أوكرانيا.. معارك عنيفة للسيطرة على وسط باخموت

ونقل المكتب الإعلامي للجيش عن أولكسندر سيرسكي قوله، إنّ الروس "يهاجمون من عدّة اتجاهات.. للتقدّم نحو أحياء الوسط".

وكان يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية المسلّحة، قال "كلّما اقتربنا من وسط المدينة، ازدادت المعارك قسوة".

ويحارب عناصر فاغنر في الخطوط الأمامية لهذه المعركة، في وقت يسعى الجيش الروسي إلى السيطرة على باخموت منذ الصيف، متكبدًا خسائر فادحة.

وأكّد سيرسكي أنّ القوات الأوكرانية "تُلحق خسائر كبيرة بالعدو".

وقال "صُدّت كلّ محاولات الاستيلاء على المدينة... بنيران المدفعية والدبابات".

ومنذ أشهر، تحوّلت مدينة باخموت التي كان يسكنها 70 ألف نسمة قبل بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، إلى مركز للمعارك على الجبهة الشرقية في أوكرانيا.