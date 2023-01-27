مسؤول يكشف دوافع الهجوم على سفارة أذربيجان في إيران

وأضاف شهرياري خلال تصريحات للصحفيين: "في التحقيق الأولي، ادعى المتهم أنه في أبريل/نيسان الماضي، ذهبت زوجتي إلى السفارة الأذربيجانية في طهران ولم تعد إلى المنزل مرة أخرى".

وأفاد المهاجم في التحقيق أنه "خلال زياراتي المتكررة لسفارة أذربيجان في طهران، لم أتلقَ أي رد منهم واعتقدت أن زوجتي كانت حاضرة في السفارة ولم ترغب في مقابلتي".

وتابع: "هذا الصباح، قررت الذهاب إلى السفارة ببندقية كلاشينكوف التي أعددتها بالفعل".

وكانت خارجية جمهورية أذربيجان أكدت في بيان لها الهجوم على نقطة حراسة خارج سفارتها في طهران.