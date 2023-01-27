مسؤول يكشف دوافع الهجوم على سفارة أذربيجان في إيران
كشف مسؤول قضائي إيراني، اليوم الجمعة، دوافع هجوم شنه شخص يبلغ من العمر 50 عاما على مبنى السفارة الأذربيجانية في طهران.
وقال مساعد المدعي العام ورئيس مكتب المدعي العام الجنائي بطهران، محمد شهرياري، إن "الشخص الذي هاجم السفارة الأذربيجانية ادعى في التحقيق الأولي أن دافعه للهجوم كان شخصيًا تمامًا".
وأضاف شهرياري خلال تصريحات للصحفيين: "في التحقيق الأولي، ادعى المتهم أنه في أبريل/نيسان الماضي، ذهبت زوجتي إلى السفارة الأذربيجانية في طهران ولم تعد إلى المنزل مرة أخرى".
وأفاد المهاجم في التحقيق أنه "خلال زياراتي المتكررة لسفارة أذربيجان في طهران، لم أتلقَ أي رد منهم واعتقدت أن زوجتي كانت حاضرة في السفارة ولم ترغب في مقابلتي".
وتابع: "هذا الصباح، قررت الذهاب إلى السفارة ببندقية كلاشينكوف التي أعددتها بالفعل".
وكانت خارجية جمهورية أذربيجان أكدت في بيان لها الهجوم على نقطة حراسة خارج سفارتها في طهران.
وجاء في هذا البيان، أن "المهاجم قتل رئيس الفريق الأمني بالسفارة بسلاح كلاشينكوف الساعة 8:30 من صباح يوم الجمعة"، مضيفا: "أصيب شخصان أيضا".
بدوره، أبلغ الجنرال حسين رحيمي قائد شرطة طهران سفارة أذربيجان باعتقال منفذ الهجوم.
أضاف رحيمي: "ذكر المهاجم في التحقيق الأولي أن دافعه مشاكل شخصية وعائلية"، لافتا إلى أن "هذا الشخص دخل إلى السفارة مع طفليه الصغيرين".