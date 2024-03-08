بايدن يعد الناخب الأمريكي بالشوكولاتة والوجبات الخفيفة

حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب حالة الاتحاد، استمالة الناخب الأمريكي للتصويت له عبر التركيز على الأسعار، وانتقاد الشركات الكبرى التي قال إن عليها أن تدفع الضرائب.

وأشار بايدن في خطابه إلى التضخم في بلاده، وارتفاع أسعار الشوكولاتة والوجبات الخفيفة، بشكل خاص.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، شمل حديث بايدن عن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، "تقلص حجم قطعة الشوكولاتة" من نوع "سنيكرز"، رغم أن سعرها زاد.

وقال: "ستتم محاسبتك بنفس المبلغ، وستحصل على كمية أقل بنسبة 10% من قطع سنيكرز".