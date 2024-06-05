أبرز ملامح قرار بايدن "الجريء" بإغلاق الحدود مع المكسيك أمام المهاجرين

أغلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، الحدود مع المكسيك بشكل مؤقت أمام عمليات عبور المهاجرين غير النظاميين في قرار اعتبر أنه أكثر قرار "جُرأة" يتخذه الرئيس الديمقراطي بخصوص أمن الحدود وهو أمر موضع جدل مع الجمهوريين، بحسب "الأناضول".

تطبيق "فوري" و"مؤقت"

وبرزت أهم ملامح القرار، بأن تطبيقه جاء "فوريًّا" عبر مرسوم رئاسي، وأنه "مؤقت" حتى انخفاض عدد المهاجرين غير النظاميين اليومي، وأنه لن يشمل الأطفال.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس بايدن صادق على المرسوم الرئاسي المتعلق بإغلاق الحدود مع المكسيك بعد أن تجاوز دخول المهاجرين غير النظاميين من الحدود الجنوبية للبلاد الحد الأقصى اليومي.

وينص المرسوم على الإيقاف الفوري لعمليات العبور غير النظامية للحدود، وترحيب حرس الحدود بالمهاجرين غير النظاميين بسبب تجاوز الحد الأقصى اليومي البالغ ألفين و500 في الأشهر الأخيرة.

عرقلة الخطوة

وفي موجز صحفي عبر الاتصال المرئي، أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن القرار مؤقت، وأن تنفيذه سيستمر حتى انخفاض ​​العدد اليومي للمهاجرين غير النظاميين إلى أقل من 1500.

وأكد أن تطبيق القرار سيبدأ اعتبارًا من منتصف الليلة بتوقيت الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أكد بايدن أنه وجَّه سابقًا العديد من الدعوات لتعزيز أمن الحدود، مشيرًا إلى أن الجمهوريين بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب عرقلوا هذه الخطوات.