زيلينسكي: معارك شرسة تدور قرب باخموت شرق أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن "معارك شرسة للغاية" تدور "قرب باخموت" الواقعة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا وهي هدف رئيسي للجيش الروسي منذ أشهر.

وأضاف في خطابه اليومي الذي ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي: "الوضع على الجبهة لا يشهد تغيرات كبيرة. تدور معارك شرسة للغاية في منطقة دونيتسك، قرب باخموت وأفدييفكا".

وقُتل سبعة مدنيين وأصيب ثلاثة آخرون الثلاثاء في باخموت، وفق ما أعلن حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو.

يدور القتال بين الجيشين الأوكراني والروسي في المدينة حيث تسعى القوات الروسية لتحقيق نجاح بعد عدة انتكاسات منذ مطلع أيلول/ سبتمبر.

وأكد فولوديمير زيلينسكي أيضا أن الروس "فقدوا الكثير من معدات الطيران وغيرها"، معتبرا أن موسكو "لن تكون قادرة على تعويض هذه الخسائر".

كما ندد مجددا بـ"جنون القيادة الروسية" الذي "يبرز" خصوصا في شرق البلاد "بإرسال الناس إلى حتفهم يوما بعد آخر"، بحسب قوله.

وفي سياق متصل، أعلنت أستراليا يوم الخميس، أنها سترسل 70 جنديا إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب القوات الأوكرانية هناك، وستشحن 30 عربة مدرعة أخرى لدعم كييف في حربها ضد الغزو الروسي.

وتقدم أستراليا، وهي من أكبر المساهمين في الدعم الغربي لأوكرانيا من خارج حلف شمال الأطلسي، مساعدات ومعدات عسكرية لكييف وحظرت تصدير خامات الألومينا والألمنيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا. كما فرضت عقوبات على مئات الأفراد والكيانات الروسية.

وترفع الحزمة الأحدث دعم أستراليا لأوكرانيا إلى حوالي 655 مليون دولار أسترالي (425 مليون دولار) منذ بدء الصراع في فبراير شباط.