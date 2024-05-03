تركيا تكشف عن تغيير استراتيجيتها في مكافحة التنظيمات الإرهابية

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، الخميس، إن تركيا غيرت استراتيجيتها في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتبنّت مبدأ "تدمير الإرهابيين في أوكارهم أينما كانوا"، حسب تعبيره.

تصريحات الوزير غولر، جاءت في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، وفق ما نقلته "الأناضول".

وأضاف غولر، أن تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" متمركز في شمال العراق منذ سنوات طويلة، وأنه ينفذ عملياته الإرهابية انطلاقاً من تلك المنطقة.

ولفت إلى أن قوات الأمن التركية متواجدة في شمال العراق منذ نحو 6 أعوام، وأن التنظيم الإرهابي اضطر إلى مغادرة العديد من الأماكن التي كان يتواجد فيها بشمال العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة حزب العمال الكردستاني الذي تتهمته أنقرة باستهداف مواطنيها ومدنها وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ الحزب من "جبال قنديل" شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.