"ملاحقة الخونة" تثير المخاوف بشأن "العدالة العاجلة" في أوكرانيا

فتحت أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي، جبهة أخرى من خلال ملاحقتها المتواصلة للمتهمين بالتعاون مع روسيا، ويشارك المحققون يوميًّا صورًا غير واضحة لأفراد متهمين بـ"الخيانة" والتعاون، مشيرين إلى جرائم مثل: التدخل في الهجمات الصاروخية، وتقديم معلومات استخباراتية عسكرية للقوات الروسية، والإشادة بالعدو عبر الإنترنت.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير نشرته اليوم الأحد، "مع فتح أكثر من 7000 قضية جنائية بتهمة الخيانة "التعاون"، تمّ تأطير نهج الحكومة كاستجابة لتهديدات الأمن القومي، ومطالبة المجتمع الغاضب بالعدالة.

وأضافت الصحيفة، أن "حدة هذه المعركة تتجلى بشكل خاص في الأراضي التي تحتلّها القوات الروسية، وتلك التي حرّرها الجيش الأوكراني".

وأكدت الصحيفة "وجود مخاوف بشأن العدالة السريعة التي يتم تطبيقها على المدنيين المتهمين بالتعاون أثناء الاحتلال، فيما يُعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم من فشل العدالة الفورية في التمييز بين الأفعال المرتكبة من أجل البقاء، والتعاون الصريح، ويصفون ذلك بأنه وقت الوعود الشعبوية، حيث يصبح السجن حلًّا شاملًا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في قلب الانتقادات هناك مادتان في قانون العقوبات، "111-1 و111-2"، تمّ اعتمادهما على عجل في مارس/آذار 2022، إذ تستهدف هاتان المادتان "الأنشطة التعاونية"، وتحكمان على الأوكرانيين الذين يقدّمون "المساعدة للدولة المعتدية"، بهدف إرسال قوة عسكرية.

من جانبهم، قال المدافعون عن حقوق الإنسان، إن هاتين المادتين تفتقران إلى الوضوح والدقة، وتفشلان في مراعاة معايير القانون الإنساني الدولي، ما يؤدي إلى تعريفات غامضة تعيق الأفراد عن فهم ما إذا كانت أفعالهم تشكل جريمة.