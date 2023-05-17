مسؤول أمريكي يؤكد "تضرر" منظومة باتريوت في أوكرانيا

أكد مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، أن أحد أنظمة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت"، التي تمّ تزويد أوكرانيا بها، تعرّض لأضرار لكنه لا يزال يعمل.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس، إن "نظام باتريوت ما زال يعمل"، وإن حجم الضرر الذي تعرّض له جراء سقوط مقذوف غير محدد على مسافة قريبة منه لا يزال موضع تقييم.

وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق أنها تمكنت من تدمير منظومة للدفاع الجوي من طراز "باتريوت" في هجوم على العاصمة الأوكرانية كييف، قالت إنها استخدمت فيه أسلحة متقدمة.