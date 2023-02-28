أحداث الضفة الغربية إحراج لبايدن.. ورد صيني يزيد التوترات مع أمريكا

إحراج لبايدن

في السياق، رأت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الأحداث التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة الآن تزيد من الضغوط على واشنطن في ما يتعلق بسياستها الخارجية من جهة، وتضع الرئيس، جو بايدن، في موقف "محرج" من جهة أخرى، وذلك بعدما دعمت الإدارة مخرجات "اجتماع العقبة" الأمني الذي عقد في الأردن، الأحد.

وذكرت الصحيفة أنه مع وجود أكثر الحكومات تطرفاً في تاريخ إسرائيل، وتصاعد موجة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تخشى إدارة بايدن أن الأحداث المشتعلة الأخيرة قد "تفضح" العلاقات الدبلوماسية "الهشة" بين البيت الأبيض وحكومة نتنياهو.

وقالت الصحيفة إنه مع وجود جدال داخلي بسبب الحرب في أوكرانيا، والتهديد الصيني لتايوان، والانهيار المحتمل للاتفاق النووي الإيراني، حاولت وزارة الخارجية الأمريكية تجنب أنظارها من الغيوم المتجمعة فوق إسرائيل وفلسطين، لكنها اكتشفت الآن أنه من المستحيل القيام بذلك.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة حاولت إنقاذ الموقف عندما دعمت "اجتماع العقبة"، وهو الأول من نوعه منذ عقد وضم مسؤولين عسكريين من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والولايات المتحدة والأردن، لكنه كان "فرصة متأخرة" للحد من الأضرار.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من الحديث عن كون اجتماع العقبة قمة "أمنية" بدلاً من أخرى "سياسية"، كان الحدث فرصة لجلب قدر ضئيل من السيطرة السياسية إلى الشوارع، حيث اندلعت أعمال الشغب الأخيرة أثناء انعقاد الاجتماع.

وقالت الصحيفة: "على الولايات المتحدة الآن أن تتخذ القرار. فبعد أن أعادت النظر في القضية الفلسطينية من خلال تنظيم قمة الأردن، سيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستفعل أكثر من مجرد توجيه دعوة روتينية إلى الحد الأدنى من ضبط النفس من كلا الجانبين".