خبير أمني يكشف طبيعة عمل المخابرات التركية في الفترة المقبلة

مع إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة التركية، والتي كشفت عن تعيين إبراهيم قالن رئيسًا لجهاز المخابرات الوطنية، قيّم الخبير في الشؤون الأمنية علي بوراك داريجيلي الحقبة الجديدة لرئاسة قالن للوكالة.

وقال بوراك، الذي عمل في جهاز المخابرات الوطنية لمدة 15 عامًا، إن "قالن اسم معروف في الأوساط الأمنية، نتيجة لأدواره المهمة في السياسة الخارجية مع رئيس الجهاز السابق هاكان فيدان ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، وإنه جزء مهم من المنظومة".

وأضاف في مقابلة مع قناة "GZT" التركية: "لا يوجد أي تغيير في عمل جهاز المخابرات، وسيواصل قالن المهمّة؛ لأن الجهاز يعمل بشكل مؤسسي، وسيستمر العمل وفقًا لثقافة العمل المعتمدة، وسيكون قالن أحدث الشخصيات التي ستوجه تلك الثقافة".

وتابع الخبير قائلًا، إن لديه فضولًا حول ماذا سيحدث لحساب قالن على تويتر؟ والذي عرف بأنه من الحسابات الأعلى نشاطًا، والتي دأب على أن يغرد فيها عن السياسة بحكم منصبه كناطق باسم الرئاسة".