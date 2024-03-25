إيطاليا تدعو روسيا لعدم استغلال هجوم موسكو لمكاسب معينة

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، روسيا إلى عدم استغلال الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو لتحقيق مكاسب معينة.

جاء ذلك في تعليقه الإثنين، على انتهاك روسيا للمجال الجوي البولندي، حسب ما نقلت وكالة "الأناضول" عن نظيرتها الإيطالية "أنسا".

وفيما يخص الهجوم في موسكو، قال تاجاني إنه ينبغي التزام الهدوء والحذر، ودعا إلى بذل الجهود لمنع زيادة التوتر في المنطقة.