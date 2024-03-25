إيطاليا تدعو روسيا لعدم استغلال هجوم موسكو لمكاسب معينة
دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، روسيا إلى عدم استغلال الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو لتحقيق مكاسب معينة.
جاء ذلك في تعليقه الإثنين، على انتهاك روسيا للمجال الجوي البولندي، حسب ما نقلت وكالة "الأناضول" عن نظيرتها الإيطالية "أنسا".
وفيما يخص الهجوم في موسكو، قال تاجاني إنه ينبغي التزام الهدوء والحذر، ودعا إلى بذل الجهود لمنع زيادة التوتر في المنطقة.
وأمس الأحد، أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو إلى 137 قتيلا و152 مصابا.
وشهدت روسيا الأحد، حدادا وطنيا على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة حفلات موسيقية في منطقة موسكو.
وتم تنكيس الأعلام، بينما وضع سكان موسكو باقات زهور في قاعة مدينة كروكوس، وهي قاعة الحفلات الموسيقية التي فتح فيها مسلحون النار الجمعة.
وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان، باعتقال 11 شخصًا، بينهم 4 إرهابيين متورطون بشكل مباشر في الهجوم، وأن الجهود مستمرة للتعرف على المتواطئين معهم.