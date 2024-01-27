تايوان ترصد تحليق 33 طائرة صينية حولها

رصدت تايوان 33 طائرة عسكرية وسبع سفن حربية صينية في محيطها، في غضون 24 ساعة، وهو العدد الأعلى منذ الانتخابات الرئاسية في 13 يناير، على ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، السبت.

ورصد منطادان صينيان في أجواء مضيق تايوان، على ما أظهر تعداد حتى السبت عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (الساعة 22,00 ت غ الجمعة).

وعبرت 13 من الطائرات العسكرية الخط الأوسط الفاصل غير الرسمي بين الصين وتايوان الذي لا تعترف به بكين، على ما أضاف المصدر نفسه.

وانتخب التايوانيون لاي تشينغ-تي، من الحزب الديموقراطي التقدمي، رئيسا للجزيرة، الذي تعهد بحماية تايوان من "تهديد وترهيب" بكين.

وتفيد السلطات التايوانية بتوغلات شبه يومية لطائرات تابعة للجيش الصيني الذي أجرى العام الماضي أكبر مناورات عسكرية في محيط الجزيرة.

في سبتمبر، أرسل الجيش الصيني 103 طائرات إلى محيط تايوان، في غضون 24 ساعة، ما اعتبرته تايبيه "عددا قياسيا".