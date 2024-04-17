لعقود مقبلة.. 4 ميادين قتالية صعبة تحدد مستقبل إسرائيل في المنطقة

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الثلاثاء، إن هناك 4 ميادين قتالية صعبة مطروحة أمام صناع القرار في إسرائيل، سيترتب عليها مستقبل البلاد في الشرق الأوسط لعقود قادمة.

يأتي ذلك وسط حالة من الضبابية التي تعصف بالمستوى السياسي والعسكري في إسرائيل تجاه تحديد طبيعة الرد على الهجوم الإيراني، واستكمال الحرب المستمرة على حركة حماس في قطاع غزة.

وتشير الصحيفة إلى أن رد حركة حماس على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، عرقل الصفقة وجعل إتمامها أكثر صعوبة.

وكشفت وسائل إعلام، الإثنين، أن حماس تقترح الآن إطلاق سراح أقل من 20 مختطفًا مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع من جانب إسرائيل، وتشترط ضمانات من الوسطاء بانسحاب إسرئيل من غزة وإنهاء الحرب.

وتطالب حماس بالإفراج عن السجناء أصحاب الأحكام المشددة، وكذلك السماح للفلسطينيين بالذهاب إلى شمال غزة، وهو ما ترفضه إسرائيل.

وقال مسؤول في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن "رد حماس على الوسطاء يجعل الصفقة مستحيلة، لأن ليس هناك أحد من أعضاء الكابينيت، بما في ذلك رؤساء وفد المباحثات، مستعد للاستجابة لمطالب حماس الجديدة".