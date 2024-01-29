بريطانيا.. "جونسون" يعود للأضواء بإعلانه التطوع في الجيش

وقال رئيس الوزراء السابق: "ثم كنت أطرح السؤال على نفسي: هل سأقوم بالتسجيل للقتال من أجل الملك والبلد؟ بالطبع سأفعل ذلك بكل سرور".

وأصر جونسون الذي كتب في السابق أعمدة حول معاناته مع وزنه، على أنه حصل على التدريب اللازم للجيش.

وكان قائد الجيش البريطاني الجنرال باتريك ساندرز يخطط لإلقاء خطاب يدعو فيه لاستدعاء المدنيين للتجنيد في حالة نشوب صراع "لأن الجيش البريطاني صغير جدا".

وقال إن الحكومة ستحتاج إلى تدريب وتجهيز "جيش من المواطنين" ما أجبر رئيس الوزراء ريشي سوناك على رفض الفكرة، والإصرار على أنه لن يكون هناك تجنيد إجباري للناس.