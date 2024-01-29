بريطانيا.. "جونسون" يعود للأضواء بإعلانه التطوع في الجيش
أيد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون دعوة قائد الجيش إلى تشكيل "جيش من المواطنين"، متعهدا بالانضمام للقوات البريطانية.
وقال جونسون في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي "العريف جونسون يتولى المهمة.. أريد أن يعرف ساندرز أنني استجبت لدعوته لإنشاء جيش مواطنين جديد"، مضيفا "سألت نفسي: هل يمكنني أن أفعل ذلك؟ هل سأفعل ذلك؟ هل ما زلت أمتلك عناصر المعركة بداخلي؟".
وقال رئيس الوزراء السابق: "ثم كنت أطرح السؤال على نفسي: هل سأقوم بالتسجيل للقتال من أجل الملك والبلد؟ بالطبع سأفعل ذلك بكل سرور".
وأصر جونسون الذي كتب في السابق أعمدة حول معاناته مع وزنه، على أنه حصل على التدريب اللازم للجيش.
وكان قائد الجيش البريطاني الجنرال باتريك ساندرز يخطط لإلقاء خطاب يدعو فيه لاستدعاء المدنيين للتجنيد في حالة نشوب صراع "لأن الجيش البريطاني صغير جدا".
وقال إن الحكومة ستحتاج إلى تدريب وتجهيز "جيش من المواطنين" ما أجبر رئيس الوزراء ريشي سوناك على رفض الفكرة، والإصرار على أنه لن يكون هناك تجنيد إجباري للناس.