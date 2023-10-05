المعارضة تتحد مع "بق الفراش" وتزيد الضغط على ماكرون وحكومته بفرنسا

فرضت آفة "بق الفراش" نفسها ضيفًا ثقيلًا في قصر "الأليزيه" وتربعت بإصرار على طاولة الحكومة في فرنسا، لتحتل أجندة الأولويات وتتصدر النقاشات، مثيرة أزمة لم تكن عاصمة النور تتخيلها في تاريخها.

وتجاوزت الأزمة الحالية التي نتجت عن تفشي آفة "بق الفراش" في فرنسا، التأثير على مجمل الحياة العامة للسكان، وتفريغ مناطق وأحياء بالكامل من قاطنيها، إلى التأثير على خطط وطموحات البلاد.

وتصارع الحكومة الفرنسية على جبهتين حاليًا، الأولى جبهة المعارضة التي استغلت الموقف للضغط على الرئيس ماكرون وحكومته بعد أزماتها السياسية المتوالية، والثانية الصخب الشعبي الناجم عن تفشي الآفة.

وشهدت أروقة البرلمان الفرنسي نقاشات ساخنة مؤخرًا، أجبرت الحكومة على عقد اجتماع عاجل، أعلن عنه المتحدث باسم الحكومة لبحث القضية وأبعادها والإجراءات اللازمة لمكافحتها.