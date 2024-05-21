روسيا توقف القائد السابق للجيش الـ58 بتهمة "الاحتيال"

أفادت وكالات الأنباء الروسية الثلاثاء، أن الجنرال الروسي إيفان بوبوف، القائد السابق للجيش الـ58 الذي يقاتل في أوكرانيا والذي أقيل العام الفائت بعدما حذر من صعوبات على الجبهة، تم توقيفه بتهمة "الاحتيال".

وقالت محكمة عسكرية في موسكو لوكالة تاس الرسمية إن الضابط المذكور "أوقف في 17 أيار/مايو بعد الاشتباه بممارسته الاحتيال على نطاق واسع"، موضحة أنه سيتم حبسه مؤقتا مدة لا تقل عن شهرين، حسبما أوردت "فرانس برس".

وكان بوبوف، قال في تصريح سابق العام الماضي، إنه تعرض "للطرد فجأة" من منصبه بعد أن اتهم قيادة وزارة الدفاع الروسية بـ"خيانة قواته من خلال عدم تقديم الدعم الكافي".

وأضاف أنه أعفي من مهامه وأقيل لأنه "يتحدث عن حقيقة ما يحدث حقًا في تلك الخطوط الأمامية.