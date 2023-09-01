البابا فرنسيس يصل إلى منغوليا في أول زيارة حبرية

وصل البابا فرنسيس، الجمعة، إلى منغوليا في أول زيارة حبرية إلى هذا البلد الشاسع في آسيا الوسطى والواقع بين قوتين عظميين هما الصين وروسيا.

وحطت الطائرة البابوية في أولان باتور قبيل الساعة 10,00 (02,00 بتوقيت غرينتش)، وكان في استقبال البابا حرس الشرف المنغولي باللباس التقليدي الأزرق والأحمر والأصفر.

وأعلن الفاتيكان أنّ البابا بعث الجمعة، برقيّة عبّر فيها عن "تمنّياته الطيّبة" للرئيس الصيني شي جينبينغ وشعبه، بينما كانت طائرته تُحلّق فوق أراضي البلاد في طريقها إلى منغوليا.

وكتب البابا في البرقيّة "أؤكّد لكم صلواتي من أجل رفاهية الأمّة"، مُتّبعًا بذلك تقليد تحيّة قادة الدول التي تعبر طائرته مجالها الجوّي.