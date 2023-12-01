القبض على قاصرَين نشرا مواد مؤيدة لداعش في إسبانيا
ألقت الأجهزة الأمنية الإسبانية، القبض على قاصرَين بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، وتحديدًا بتهمة نشر مواد دعائية من تنظيم "داعش" الإرهابي، والتي حرضت على التجنيد وارتكاب هجمات باستخدام منصات اتصالات ألعاب الفيديو.
وبحسب صحيفة "إل موندو" الإسبانية، بدأت العملية التي أدارها مكتب المدعي العام للأحداث ومحكمة الأحداث المركزية التابعة للمحكمة الوطنية، بفضل تحقيق جعل من الممكن تحديد أن كلا القاصرَين قد قاموا بنشاط تعاوني مع الإستراتيجية التي صممها تنظيم داعش.
وأشارت الصحيفة إلى أن العملاء قد تأكدوا من أن كلا القاصرَين تحولا من استهلاك ونشر المواد الإرهابية عبر الإنترنت، إلى أن يصبحا "جهات فاعلة مستقلة ولا مركزية" من خلال إنشاء كيانات إعلامية خاصة بهم تحتوي على محتوى إرهابي.
وأكدت أنه تم الكشف عن استخدام ثلثي الخوادم على المنصات المستخدمة للاتصالات في عالم ألعاب الفيديو، بهدف استخدامها لتلقين الإرهابيين.
ومن بين المواد التي ينشرها القُصّر، يبرز قسم الولاء الذي أداه مرتكب الهجوم الإرهابي الذي وقع في بروكسل، في 16 أكتوبر، والذي قُتل فيه مواطنان سويديان، وفقًا للصحيفة.
ولفتت إلى أنه في كل من إسبانيا وأوروبا، تم الكشف عن زيادة في التحقيقات مع القاصرين في سياق الإرهاب الجهادي، "مما يشكل الواقع الجديد لـ "المواطنين الرقميين المتطرفين" وهي إحدى الظواهر الناشئة في مجال الجهادية.
المصدر: صحيفة "إل موندو" الإسبانية