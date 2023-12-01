القبض على قاصرَين نشرا مواد مؤيدة لداعش في إسبانيا

ألقت الأجهزة الأمنية الإسبانية، القبض على قاصرَين بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، وتحديدًا بتهمة نشر مواد دعائية من تنظيم "داعش" الإرهابي، والتي حرضت على التجنيد وارتكاب هجمات باستخدام منصات اتصالات ألعاب الفيديو.

وبحسب صحيفة "إل موندو" الإسبانية، بدأت العملية التي أدارها مكتب المدعي العام للأحداث ومحكمة الأحداث المركزية التابعة للمحكمة الوطنية، بفضل تحقيق جعل من الممكن تحديد أن كلا القاصرَين قد قاموا بنشاط تعاوني مع الإستراتيجية التي صممها تنظيم داعش.