ملك النرويج يعود إلى أوسلو بعد تعرضه لأزمة صحية
وصل ملك النروج هارالد (87 عاماً) إلى أوسلو، مساء الأحد، عائداً إلى بلاده بعد دخوله المستشفى في ماليزيا بسبب عدوى، حسبما أعلن القصر الملكي.
وهبطت الطائرة الطبية التي كانت تقل الملك قبيل الساعة 23:00 (22:00 بتوقيت غرينتش) في مطار العاصمة النروجية، وفقاً لصور بثها التلفزيون الحكومي.
وقال القصر الملكي في بيان إن "جلالة الملك وصل إلى النروج الليلة. النقل الجوي سار بشكل جيد والملك يتعافى".
وأضاف أن الملك سيدخل المستشفى الوطني في أوسلو "لإجراء فحوص"، مشيراً الى أن هارالد سيبقى "بضعة أيام في المستشفى للعلاج والراحة".
وكانت طائرته الطبية قد غادرت مطار لانكاوي في شمال غرب ماليزيا في منتصف النهار (بالتوقيت المحلي).
وأصيب هارالد، أكبر ملوك أوروبا، بعدوى أثناء إقامته الخاصة في جزيرة لانكاوي وادخِل إلى مستشفى سلطانة مليحة المحلي في وقت سابق الأسبوع الماضي.
وقال القصر الملكي صباح الأحد إن الملك سيبقى في إجازة مرضية لمدة أسبوعين.
والسبت خضع هارالد لعملية تثبيت جهاز لتنظيم ضربات القلب في المستشفى الذي دخله في ماليزيا إثر إصابته بعدوى، حسبما أفاد القصر الملكي. وقال القصر في بيان "ثُبّت (الجهاز) بنجاح".
ونقل البيان عن بيور بيندز الطبيب الشخصي للملك قوله إنّ "الملك في حالة جيدة، لكنّه لا يزال بحاجة إلى الراحة"، مضيفاً أنّ "هذا الإجراء سيجعل عودته إلى الوطن أكثر أماناً".
عانى الملك الأكبر سنّا في أوروبا والذي يستخدّم عكّازين، سلسلة مشكلات صحية في السنوات الأخيرة، إذ خضع لجراحة في القلب وعانى التهابات تنفسية مختلفة.
واضطرّ إلى تعليق التزاماته أياما عدة في نهاية كانون الثاني/يناير بسبب إصابته بالتهاب في الجهاز التنفسي.