ملك النرويج يعود إلى أوسلو بعد تعرضه لأزمة صحية

وصل ملك النروج هارالد (87 عاماً) إلى أوسلو، مساء الأحد، عائداً إلى بلاده بعد دخوله المستشفى في ماليزيا بسبب عدوى، حسبما أعلن القصر الملكي.

وهبطت الطائرة الطبية التي كانت تقل الملك قبيل الساعة 23:00 (22:00 بتوقيت غرينتش) في مطار العاصمة النروجية، وفقاً لصور بثها التلفزيون الحكومي.

وقال القصر الملكي في بيان إن "جلالة الملك وصل إلى النروج الليلة. النقل الجوي سار بشكل جيد والملك يتعافى".

وأضاف أن الملك سيدخل المستشفى الوطني في أوسلو "لإجراء فحوص"، مشيراً الى أن هارالد سيبقى "بضعة أيام في المستشفى للعلاج والراحة".

وكانت طائرته الطبية قد غادرت مطار لانكاوي في شمال غرب ماليزيا في منتصف النهار (بالتوقيت المحلي).