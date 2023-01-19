صحف عالمية: "قنبلة" تهدد حكومة نتنياهو.. وأمريكا "مصممة" على إعادة القرم لأوكرانيا

سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، الضوء على الشأن الإسرائيلي بعد أن أقرت المحكمة العليا بـ"عدم أهلية" وزير بارز في ائتلاف بنيامين نتنياهو، ما يهدد بحل الحكومة الجديدة أو الانغماس في حرب ضد الديمقراطية والقانون.

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، تناولت الصحف تقارير تكشف عن خطط أمريكية جديدة لمساعدة كييف على استهداف شبه جزيرة القرم، "بل وربما استعادتها"؛ ما ينذر بتصعيد التوترات مع موسكو التي حذرت من عدم المساس بـ"الخطوط الحمراء".

فيما قالت صحف أخرى إن المشاركين في منتدى دافوس يتساءلون خلف الكواليس: "إلى متى يمكن للغرب أن يتجاهل موسكو في وقت لا يجد فيه أسواقًا جديدة للطاقة والمعادن والغذاء؟"، في رسالة واضحة على أن العالم يعاني جدا من دون روسيا.