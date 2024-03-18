قتيلان بقصف أوكراني على بيلغورود الروسية

وفي حين تبدو روسيا في موقع قوة ميدانيًّا في النزاع، أظهرت الضربات الأوكرانية أنها ما زالت تواجه صعوبات في الحد من استهدافات كييف لأراضيها، بحسب "فرانس برس".

وأكد فلاديمير بوتين الذي أعيد انتخابه، الأحد، رئيسا لولاية جديدة بفوزه بأكثر من 87% من الأصوات، أن بلاده ستتخذ إجراءات للحد من الهجمات.

وكانت روسيا قد حاولت السيطرة على منطقة خاركيف ومركزها، المدينة التي تحمل الاسم نفسه، لكن قواتها اضطرت إلى الانسحاب في سبتمبر 2022، بعد هجوم مضاد أوكراني.

وردًّا على سؤال بعد إعلان فوزه، قال بوتين، مساء الأحد" "نظرًا للأحداث المأساوية التي تجري، اليوم، سنضطر في وقت ما (...) إلى إنشاء ما يشبه (منطقة صحية) في الأراضي التابعة لنظام كييف".

وأوضح أن "الأمر يتعلق بإنشاء منطقة أمنية لن يتمكن العدو إلا بصعوبة من تجاوزها بالوسائل المتاحة له"، دون مزيد من التفاصيل.