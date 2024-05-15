إيرلندا تحدد موعد إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الإيرلندي، الأربعاء، أنّ بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية أيار/مايو، من دون أن يحدّد موعدًا لذلك.

وقال مايكل مارتن الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، لإذاعة "نيوزتوك"، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية: "سنعترف بدولة فلسطين قبل نهاية الشهر".

في آذار/مارس، أعلن قادة إسبانيا، وإيرلندا، وسلوفينيا، ومالطا، في بيان مشترك، أنّهم مستعدّون للاعتراف بالدولة الفلسطينية.