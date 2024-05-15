إيرلندا تحدد موعد إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية
أكد وزير الخارجية الإيرلندي، الأربعاء، أنّ بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية أيار/مايو، من دون أن يحدّد موعدًا لذلك.
وقال مايكل مارتن الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، لإذاعة "نيوزتوك"، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية: "سنعترف بدولة فلسطين قبل نهاية الشهر".
في آذار/مارس، أعلن قادة إسبانيا، وإيرلندا، وسلوفينيا، ومالطا، في بيان مشترك، أنّهم مستعدّون للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتقول إيرلندا منذ فترة طويلة، إنّ ليس لديها أيّ اعتراض من حيث المبدأ على الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية، إذا كان ذلك يمكن أن يساعد عملية السلام في الشرق الأوسط.
غير أنّ الحرب التي تشنّها إسرائيل ضدّ حركة حماس في قطاع غزة أعطت القضية زخمًا جديدًا.
وكان رئيس الحكومة الإيرلندية سايمون هاريس، أعلن الشهر الماضي خلال زيارة نظيره الإسباني بيدرو سانشيز إلى دبلن، أنّ الدولتين ستنسّقان هذه الخطوة معًا.
وقال: "عندما نمضي قدمًا، نودّ أن نفعل ذلك مع أكبر عدد ممكن من الدول الأخرى لإضفاء وزن على القرار وتوجيه أقوى رسالة".