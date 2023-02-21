تقرير: أوروبا تواجه "أكبر موجة لجوء" منذ الحرب العالمية الثانية

وأوضح التقرير أنه "بالمقارنة مع حالات أخرى، فإن 6.8 مليون سوري و4.6 مليون فنزويلي و2.7 مليون أفغاني هم لاجئون في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين".

ونقل التقرير عن كريستين جوير، نائبة ممثل المفوضية في بولندا، البلد الذي يستضيف أكبر عدد من النازحين الأوكرانيين (1.5 مليون)، قولها: "لقد أثار المنفى الأوكراني تدفقًا غير مسبوق من الترحيب من دول المقصد، إنها حركة تضامن فريدة من نوعها لا تزال قائمة بعد مرور سنة".

وإلى جانب بولندا تستقبل ألمانيا 1.02 مليون لاجئ أوكراني، وجمهورية التشيك أكثر من 480 ألف لاجئ، وفقًا لتقرير المفوضية الأوروبية الصادر في 14 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وفي هذا الإطار، يواصل 74% من المواطنين الأوروبيين الموافقة على دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.