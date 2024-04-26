الصين: الاتهامات الألمانية بالتجسس "مهزلة"

ردت بكين على اتهام برلين لها بالتجسس بوصف هذه الاتهامات بأنها "مهزلة ومحض افتراء"، بحسب "فرانس برس".

وكانت ألمانيا أوقفت 4 أشخاص للاشتباه بأنهم يعملون لحساب الأجهزة الصينية.

وردًا على ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إنّ "الصين اتخذت خطوات حازمة تجاه الجانب الألماني بشأن اتهامات ألمانيا التي لا أساس لها".

وقالت سفيرة ألمانيا لدى بكين، الخميس، إنّ السلطات الصينية استدعتها بسبب إلقاء القبض على 4 ألمان للاشتباه في تجسّسهم لحساب الصين.

ويواجه 3 أشخاص أوقفوا في غرب ألمانيا، الإثنين، اتهامات بنقل معلومات تتعلّق بتكنولوجيا بحرية سرّية إلى الصين.

والثلاثاء، أُلقي القبض على مساعد نائب ألماني في البرلمان الأوروبي، للاشتباه في أنّه كان يشارك معلومات مرتبطة بالبرلمان الأوروبي مع جهاز استخبارات صيني والتجسس على شخصيات صينية معارضة في ألمانيا.

وقال وانغ: "الصين تعارض بشدّة أيّ تشهير أو افتراء ضدّ بكين".

وأضاف أنّ بكين "تطلب من ألمانيا أن تكون يقظة إزاء محاولات الإضرار بالعلاقات الثنائية... وأن توقف المهزلة السياسية المناهضة للصين".