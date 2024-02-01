"الغارديان": الجيش الباكستاني ينقلب على "فتاه الذهبي" عمران خان

في مواجهة أحكام بالسجن لمدة 10 و14 عاماً، في قضايا منفصلة، أصبح المستقبل السياسي لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، "الفتى الذهبي" السابق للمؤسسة العسكرية الباكستانية، معلقاً بخيط رفيع، في "خطوة مدبرة" لتهميشه من قبل المؤسسة ذاتها التي دعمته يوما ما، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وتناولت الصحيفة سلسلة من الأحداث الأخيرة، التي وجد عمران خان نفسه متورطا فيها بمجموعة من الملاحقات القانونية التي قالت إنها تهدف إلى منعه من خوض الانتخابات العامة المقبلة.

وسلطت الضوء على جهود الجيش "المتعمدة" لتهميش خان في الانتخابات المقبلة، عازية ذلك إلى انتقاداته ومحاولاته تحدي هيمنة مؤسسة العسكر على السياسة في باكستان.

ورأت الصحيفة أن توقيت وطبيعة الإدانات لا تدع مجالاً للشك في إصرار المؤسسة العسكرية على تهميش عمران خان.