ناخبو نيفادا يؤيدون ترامب ويشكون الغلاء في عهد بايدن

قال نصف الناخبين المتأرجحين في ولاية نيفادا في الاستفتاءات الأخيرة المعنية بالتنافس (الساغو)، إنهم سيدعمون الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات العامة ضد الرئيس جو بايدن.

وجاء ذلك في المقابلات التي أجريت مع ناخبي ولاية نيفادا المتأرجحين الذين دعموا ترامب في عام 2016 وبايدن في عام 2020، حيث تبين أن معظمهم شعروا أن الاقتصاد كان أفضل عندما كان المرشح الجمهوري الأول في البيت الأبيض، وفق موقع أكسيوس.

وأبدى الناخبون استياءهم تجاه عدة قضايا منها سوق الأوراق المالية الآخذ في الارتفاع، وتفاقم معدلات البطالة، ومعدل التضخم الذي تراجع عن معدلاته المرتفعة مؤخرا.

وكان بايدن قد سافر إلى رالي عاصمة كارولاينا الشمالية، يوم الخميس؛ لإبراز رسالته الاقتصادية، مشدداً على أن ترامب كان الرئيس الوحيد الذي قضى أربع سنوات في الرئاسة وتعرض حينها الكثيرون لخسارة وظائفهم.