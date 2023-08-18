مقترح ساركوزي لحل أزمة أوكرانيا يُثير موجة غضب في فرنسا

أثارت دعوات الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، إلى إبقاء أوكرانيا "محايدة" وإجراء استفتاء يفضي إلى "الاعتراف" بضم شبه جزيرة القرم، موجة انتقادات من جانب سياسيين وخبراء اعتبروا أن مواقفه "مخزية" وروسيا "اشترته".

وانتقد ساركوزي في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية نشرت يوم أمس الأربعاء كل خيارات السلطات الفرنسية التي أعقبت ولايته، من ملفات الهجرة إلى الاضطرابات في الضواحي ومن الساحل إلى أوكرانيا.

وأظهر ساركوزي معارضته لسياسات الخارجية الفرنسية من خلال الدفاع عن "حل وسط" مع موسكو، حتى لو حصل ذلك على حساب شبه جزيرة القرم، التي رأى بشأنها أن "أي عودة إلى ما كانت عليه الأمور هو وهم"، لكن سرعان ما انهالت التعليقات على كلام ساركوزي.