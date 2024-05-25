اشتباكات بحفل تأبين للرئيس الإيراني في لندن

أصيب أربعة أشخاص واعتقل آخر إثر اشتباك أنصار الحكومة الإيرانية مع محتجين مناهضين للنظام، في حفل تأبين للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، أقيم في لندن.

وأعلنت شرطة العاصمة استدعاء جنودها، مساء أمس الجمعة، عقب تلقي "بلاغات عن حدوث اضطرابات" في مكان بمنطقة ويمبلي غربي لندن، حيث أقيم حفل تأبين للرئيس الإيراني، بعد أن قضى في حادث تحطم مروحية.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن الشرطة قولها، إن متظاهرين تجمعوا خارج المكان واندلعت اشتباكات.

وأعلنت الشرطة اعتقال شخص واحد للاشتباه في قيامه بأعمال عنف، فيما تلقى أربعة أشخاص العلاج من قبل رجال الإسعاف، وأمرت المتجمعين بالتفرق.