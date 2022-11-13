شاهد لحظة التفجير الذي هز ساحة تقسيم في إسطنبول

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سلطات بلاده تعمل حالياً على تحديد هوية مرتكبي "الهجوم الشنيع" الذي حدث اليوم الأحد في شارع تقسيم، في إسطنبول، ونتج عنه حتى الآن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 53 شخص.

وبحسب "فرانس برس"، حصل الانفجار بُعيد الساعة 16,00 (13,00 ت غ)، في وقت كان حشد المارة كثيفا في شارع الاستقلال، حسبما أفادت القناة التلفزيونية التركية التي أشارت إلى وقوع جرحى وقتلى.