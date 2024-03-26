أوكرانيا تسقط 12 طائرة مسيرة روسية

ذكر بيان للجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء، أنه أسقط جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية باتجاه أوكرانيا وعددها 12.

وأضاف أنه دمر الطائرات المسيرة إيرانية الصنع فوق منطقتي ميكولايف في الجنوب وخاركيف في الشرق.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية كان قد أكد المتحدث باسم الإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، أن دول الاتحاد لن ترسل قوات إلى الأراضي الأوكرانية للمشاركة في القتال هناك، وذلك عقب تداول تصريحات فرنسية تتعلق بذلك الصدد، معتبراً أن "وقف الحرب بيد الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي لقاء خاص أجراه معه موقع "إرم نيوز"، قال ستانو إن "موقف الاتحاد الأوروبي واضح للغاية وكرره الزعماء الأوروبيون أخيراً في بروكسل، إذ قلنا إنّنا عازمون على مساعدة أوكرانيا لكنّنا لا نفكّر في إرسال جنود إلى أوكرانيا لخوض الحرب".