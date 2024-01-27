بين بايدن وترامب.. الأمريكيون يشعرون بالضجر من انعدام الخيارات

طلب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" من الأمريكيين الاستعداد لأطول حملة انتخابات رئاسية متوقعة، تضم أكبر مرشحين سنًا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية؛ بايدن 81 عامًا، وترامب 77 عامًا. وأشارت الصحيفة إلى أن الناخب الأمريكي بدأ يشعر بالضجر والتعب من انعدام الخيارات.

وفي حال نجاح "ترامب"، المتوقع، في تأمين ترشيح الحزب الجمهوري، سيواجه الرجلان سباقًا ماراثونيًا واحدًا لواحد في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ويُهدد اختبار التحمل هذا بإحداث صداع لكل من المرشحين والعاملين في حملتهم الانتخابية؛ وللناخبين الذين قالوا إنهم يخشون إعادة منافسة عام 2020.

وبحسب التقرير سيحتاج كلا المرشحين اللذين يحبان النوم في سريرهما ليلاً، والمعتادين على ارتكاب الأخطاء، إلى البقاء تحت الأضواء لفترات طويلة، ويفرض على مشرفي حملاتهم الانتخابية معرفة أفضل الطرق لتسريع الجهود الطويلة، وتعديل آليات جمع الأموال وإنفاقها.

ومن المتوقع أن تتدفق مئات الملايين من الدولارات الإعلانية، من المانحين الذين سيسعى كلا المعسكرين لاستقطابهم، على ما يقرب من ست ولايات متأرجحة؛ من المرجح أن تحدد نتيجة الانتخابات.