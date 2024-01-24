البرلمان التركي يُصادق على انضمام السويد إلى الناتو
صادق البرلمان التركي على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ويضم الحلف حاليًأ في عضويته 31 دولة، كان آخرها فنلندا، التي طلبت مع السويد الانضمام إلى الحلف في شهر مايو/أيار من العام الماضي، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وجاء انضمام فنلندا بعد أن دعمت تركيا طلبها، لكن السويد كانت تنتظر المصادقة التركية على طلبها، كما لم تصادق المجر، العضو أيضًا في الحلف على عضوية السويد، لكن تركيا كانت تعتبر العقبة الرئيسة أمام انضمام السويد.
وتأتي المصادقة التركية على إنضمام البلد الإسكندنافي إلى الحلف الغربي بعد أكثر من عامين من الانتظار، حيثُ كان اعترض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ بدء العملية على تساهل ستوكهولم المفترض مع بعض الجماعات الكردية التي يعتبرها "إرهابية".
وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تم الإعلان عن بروتوكول الانضمام كإجراء شكلي بسيط، وفي بداية الشهر الجاري، وضع أردوغان شرطا لموافقة أنقرة، هو التصديق "المتزامن" من قبل الكونغرس الأمريكي على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتركيا.