البرلمان التركي يُصادق على انضمام السويد إلى الناتو

صادق البرلمان التركي على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ويضم الحلف حاليًأ في عضويته 31 دولة، كان آخرها فنلندا، التي طلبت مع السويد الانضمام إلى الحلف في شهر مايو/أيار من العام الماضي، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وجاء انضمام فنلندا بعد أن دعمت تركيا طلبها، لكن السويد كانت تنتظر المصادقة التركية على طلبها، كما لم تصادق المجر، العضو أيضًا في الحلف على عضوية السويد، لكن تركيا كانت تعتبر العقبة الرئيسة أمام انضمام السويد.