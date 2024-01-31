إسبانيا تتراجع للعام الثالث على التوالي في مؤشر "مدركات الفساد"

أظهرت دراسة أعدتها "منظمة الشفافية الدولية"، تراجع إسبانيا للعام الثالث على التوالي في التصنيف العالمي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2023.

وتراجعت إسبانيا مركزًا واحدًا في التصنيف العالمي إلى المركز 36 من بين 180 دولة شملتها الدراسة، والمركز 14 بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وفق ما نقلته صحيفة "20 مينتوس".

وبحسب منظمة الشفافية، فإن "إضعاف النظام القضائي هو أحد الأسباب الأساسية لهذا التراجع"، إذ شهد العامان السابقان انخفاضات متتالية، ما يدل على "الركود في الوقاية من الفساد ومكافحته"، بحسب الصحيفة الإسبانية.

وشدد رئيس اللجنة الاستشارية لمنظمة الشفافية، مانويل فيلوريا، على أنه فيما يتعلق بمفهوم استقلال القضاء، فإن إسبانيا "تقع في قاع أوروبا"؛ بسبب "النية المستمرة للضغط" من الحكومة والسياسيين على القضاء، وفق الصحيفة.