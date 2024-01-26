تصاعد اليمين المتطرف يربك الأوروبيين ويزعج المهاجرين

في الوقت الذي تشهد فيه أوروبا أزمات سياسية ومشاكل اقتصادية طاحنة أفرزتها أزمة الهجرة، تصاعدت أصوات الشعبويين واليمين المتطرف في عدة دول أوروبية، حتى باتت تقترب من السيطرة على مقاعد البرلمان الأوروبي المقبل 2024، وسط حالة من القلق في صفوف المهاجرين.

وبينما لا تزال الشعبوية تشكل تهديدًا كبيرًا على وحدة أوروبا، لاسيما أنهم بالأساس يشككون في وحدتها، إلا أنها تتنامى يومًا بعد يوم متوغلة في المجتمع الأوروبي، لما تكتسبه الحركات والخطاب الشعبوي الذي يستغل الأوضاع السياسية والاقتصادية لتعزيز شعبيته.

صعود اليمين يهدد الاتحاد

وفي هذا الصدد، كشف تقرير أصدره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) أن المعارضين للوحدة الأوروبية يقتربون من السيطرة على البرلمان الأوروبي لأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي من خلال الانتخابات المقررة إقامتها، في يونيو/ حزيران المقبل، وفق ما نقلته إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية.

وطبقًا للتقرير، "ستفوز الأحزاب اليمينية الشعبوية المعارضة للوحدة الأوروبية بالصدارة في 9 دول بالتكتل الأوروبي، بما فيها: النمسا، وبلجيكا، وفرنسا، وهولندا". ووفقًا للدراسة ستأتي تلك الأحزاب في المراكز الثانية والثالثة في 9 دول أوروبية أخرى، كما يتوقع أن يحل تحالف الأحزاب اليمينية الشعبوية محل تحالف الأغلبية بالبرلمان الحالي والمكون من أحزاب ومجموعات تحالف الوسط.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن الأحزاب اليمينية الشعبوية قد تعرقل خطط الاتحاد المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية والسياسات المتعلقة بحماية البيئة، وفقًا للتقرير الأوروبي.

وحذّر التقرير كذلك من أن قدرة المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، ستتقوض لاتخاذ قرارات السياسة الخارجية مثل دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، كما ستستفيد الأحزاب الشعبوية من غضب المزارعين والصيادين من سياسات الاتحاد الساعية إلى حماية البيئة والتي تشكل عبئًا عليهم.