حقيقة مقتل جنود فرنسيين في أوكرانيا

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في غرب أفريقيا صورًا زعمت أنها لجنود فرنسيين قتلتهم روسيا في أوكرانيا، لكن السلطات الفرنسية أكدت أنها غير صحيحة، موضحة أن الصورة تُظهر نعوش 13 جنديًا فرنسيًا قُتلوا في مالي العام 2019.

وتُظهر الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي حشدًا يرتدي الزي العسكري قرب 10 توابيت مغطاة بالعلم الفرنسي، ويرافق كل واحد جنود يرتدون الزي العسكري ويحملون صورًا.

ومنذ 8 مايو/أيار الجاري، نشرت عدة حسابات هذه الصور بدعوى الكشف عن رفات جنود فرنسيين قتلتهم روسيا في أوكرانيا.

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية، في إطار خاصية التحقق في المعلومات التي تجريها الوكالة، إن الصورة تظهر نعوش 13 جنديًا فرنسيًا ماتوا في مالي العام 2019.

وتنتشر هذه الادعاءات في سياق أثارت فيه تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخرًا ارتباكًا في الرأي العام وبين حلفاء كييف، حيث رأى، في نهاية فبراير/شباط الماضي، أنه لا ينبغي استبعاد إرسال جنود غربيين إلى أوكرانيا في المستقبل.