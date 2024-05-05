حماس: لن نقبل بهدنة لا تتضمن وقف الحرب في غزة

أكّد مسؤول كبير في حماس، السبت، أنّ الحركة "لن توافق بأي حال من الأحوال" على اتفاق هدنة في غزة لا يتضمن صراحة وقف الحرب.

واتهم المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنّه "يعرقل شخصيا" جهود التوصل لاتفاق هدنة وذلك "لحسابات شخصية"، وفق ما نقلت فرانس برس.

في الإطار ذاته، قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تصريح لرويترز إن مفاوضي الحركة بدأوا يوم السبت في القاهرة محادثات مكثفة بشأن هدنة محتملة للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ربما تتضمن إعادة بعض الرهائن الذين تحتجزهم الحركة.