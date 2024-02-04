جدل سياسي وقانوني بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال

أثار قرار الرئيس السنغالي ماكي سال تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى جدلا سياسيا وقانونيا، في البلد الذي بات فيه الاستحقاق الانتخابي يواجه المجهول، وسط اتهامات بالفساد وتحقيقات حول الترشحات.

وقبل ساعات قليلة من بدء الحملة الانتخابية، أعلن الرئيس السنغالي، السبت، تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 25 فبراير/ شباط الجاري إلى أجل غير مسمى، وعلل هذا القرار بضرورة تهدئة الأجواء ورفع اللبس عن الخلافات التي تحوم حول الترشيحات واتهامات الفساد التي يواجهها البعض، وجدد الرئيس التزامه بعدم الترشح، لكنه لم يذكر مدة لهذا التأجيل.

وفتحت لجنة برلمانية تحقيقًا في عملية اختيار المرشحين، واتهامات بالفساد من قبل قاضيين في المجلس الدستوري، ومرشحة زُعم أنها كذبت بشأن جنسيتها، وبالنسبة لماكي سال فإنّ هذه "الظروف المضطربة" وخطر التنافس والطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، تبرر تأجيلها.

لكن يبقى السؤال الكبير حول الرزنامة الانتخابية ومتى سيتم استدعاء الناخبين مرة أخرى، وكيف سيكون الوضع بانتهاء ولاية الرئيس الحالي، وماذا سيحدث في الثاني من أبريل/ نيسان، وهو الموعد الرسمي لانتهاء ولاية ماكي سال.

ويشير مراقبون إلى أنه إذا جدد الرئيس وعده بعدم الترشح، فإن تمديد ولايته يخالف الدستور والتزاماته السابقة، ما يخلق جدلا قانونيا بشأن قرار تأجيل الانتخابات.