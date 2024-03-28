بريطانيا.. تحقيق سري لـ"التايمز" يكشف تفاصيل صادمة في سجن "بدفورد"

توصّل تحقيق سري أجرته صحيفة "التايمز" البريطانية، إلى أن الموظفين داخل سجن "بدفورد" وسط إنجلترا يمكنهم دخول السجن دون تفتيش، وأن المجنّدين الجدد يعملون دون تدقيق شامل، كما توصّل إلى وجود تعاطٍ للمخدرات، ناهيك عن أن مباني السجن موبوءة، ومليئة بالفئران والصراصير.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحقيقا عاجلا أطلقته السلطات حول أمن السجون في بريطانيا، بعد أن تمكّن صحفي من إخفاء هويته والتسلل إلى أحد السجون من خلال التقدم لوظيفة داخل السجن، ما مكنّه من التفاعل مع السجناء دون تفتيش أمني.

وتقول الصحيفة إنه تم تعيين مراسل لصحيفة "التايمز" من قبل إحدى وكالات التوظيف للعمل داخل سجن "بدفورد"، في ظل نقص الموظفين على الصعيد الوطني.

ونقلت الصحيفة مشاهدات مراسلها الصحفي التي تمكّن من رصدها أثناء عمله في سجن "بدفورد"، الذي استمرّ ثمانية أيام.