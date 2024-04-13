مهاجر أفغاني على "قائمة الإرهاب" يتجول بحرية في شوارع أمريكا

كشف تقرير أمريكي أن وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، أطلقت سراح مهاجر أفغاني، وتبين لاحقًا أنه مدرج على قائمة مراقبة الإرهاب التابعة للحكومة الفيدرالية.



وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك بوست" إن "محمد خاروين، مواطن أفغاني يبلغ من العمر 48 عامًا وعضو في جماعة الحزب الإسلامي المتشددة، عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لأول مرة، في 10 آذار 2023، بالقرب من سان يسيدرو، كاليفورنيا".



وأضافت الصحيفة، أن "عملاء حرس الحدود، كان لديهم سبب للاعتقاد بأن خروين كان مدرجًا على قائمة الحكومة لمراقبة الإرهابيين، لكنهم افتقروا إلى معلومات دقيقة حول ارتباطه بالحزب الإسلامي".

وأوضحت أنه "نتيجة لذلك، تم إطلاق سراحه في المناطق الداخلية للولايات المتحدة كجزء من شبكة الرئيس جو بايدن الموسعة للقبض والإفراج".

ووفق التقرير، تم وضع خاروين في برنامج بدائل الاحتجاز التابع لإدارة الهجرة والجمارك (ICE) والذي يتطلب من المهاجرين تسجيل الوصول لدى الوكالة عبر أنظمة التتبع الجغرافي بعد إطلاق سراحهم في المناطق الداخلية الأمريكية.

ومثل ملايين المهاجرين الآخرين الذين أطلقت وزارة الأمن الداخلي التابعة لبايدن سراحهم، سُمح لخاروين بتقديم طلب اللجوء وتصريح العمل لشغل وظيفة أمريكية.