مصدر لـ"إرم نيوز": مخبر وقاليباف سيترشحان لرئاسة إيران

وأشار المصدر إلى أنه سيتم عقد اجتماع في منزل محسن رضائي، رئيس اللجنة الاقتصادية في الحكومة الإيرانية، بحضور مخبر دزفولي وقاليباف والمرشحين الآخرين للتنسيق والتوصل إلى موقف موحد بشأن مرشح واحد يتم اعتماده في المرحلة المقبلة بعد إعلان مجلس صيانة الدستور أسماء المرشحين النهائية.

وعند سؤاله عن تزايد أعداد المرشحين من التيار الأصولي المحافظ، أكد المصدر أن تعدد المرشحين لا يضر بالسباق الانتخابي، ومن المتوقع أن يتفق التيار الأصولي المحافظ على مرشح واحد بعد إعلان مجلس صيانة الدستور أسماء المرشحين النهائية، كما حدث في الانتخابات الرئاسية السابقة.

وتنتهي عمليات قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران مساء يوم غد الاثنين، بحسب ما أعلن وزير الداخلية أحمد وحيدي.