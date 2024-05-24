أكسيوس: اجتماع أمريكي إسرائيلي قطري في باريس لإحياء مفاوضات غزة

يجتمع رئيسا وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه"، وليام بيرنز، والموساد الإسرائيلي، دايفيد برنياع، في باريس اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ووفق ما ذكرت "رويترز" نقلا عن موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن هذا الاجتماع محاولة لإحياء المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن.

وقال الموقع، إن بيرنز على اتصال أيضًا بنظيره المصري، اللواء عباس كامل بشأن المفاوضات.

وتحاول مصر وقطر والولايات المتحدة، خلال محادثات متقطعة مستمرة منذ أشهر، التوصل إلى اتفاق مرحلي بين إسرائيل وحركة "حماس"، من شأنه أن يؤدي إلى هدنة في غزة، والإفراج تدريجيًّا عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وهددت مصر، يوم الأربعاء، بالانسحاب من دور الوساطة في ظل توتر متعلق بتعثر أحدث جولة محادثات، والتوغل العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأثار الهجوم الإسرائيلي على رفح، وقرار إسرائيل تولي إدارة العمليات في معبر رفح بين غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية، غضب القاهرة، التي تشعر بالقلق إزاء حدوث أي نزوح جماعي للفلسطينيين من جراء الحرب.